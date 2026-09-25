Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов пятницы, 25 сентября, 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как рассказало Минобороны России в своем "Макс"-канале, вражеские дроны были ликвидированы и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Укронацисты специально выбирают мишенями гражданские объекты. Так, Вооруженные силы Украины атаковали кафе и легковые автомобили на территории недействующей школы в Энергодаре Запорожской области. Как рассказал глава администрации города Максим Пухов, к счастью, никто не пострадал.

В селе Зозули Белгородской области украинский беспилотник ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина, находившиеся в машине, скончались на месте.

При помощи БПЛА киевский режим рассчитывал помешать проведению выборов в России: в ночь с 19 на 20 сентября свыше 1600 беспилотников, по выражению главы государства Владимира Путина, "вошло практически в московскую зону". Были нанесены удары по избирательным участкам и домам членов избирательных комиссий. Одна председатель территориальной избирательной комиссии погибла, другая получила ранения, как и ее муж и ребенок.