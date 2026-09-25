Президент США Дональд Трамп во время встречи с главарем киевского режима Владимиром Зеленским призывал его отправиться с Москву для личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Bloomberg, несмотря на неоднократные отказы в прошлом, Трамп вновь попытался заставить Зеленского сделать значимый шаг к мирному урегулированию конфликта с Россией.

Утративший легитимность президент Украины выполнять это пожелание Трампа не стал. Источники утверждают, что у Зеленского требование американского лидера вызвало недовольство.

При этом публично Владимир Зеленский утверждал, что готов на новые шаги ради урегулирования конфликта на Украине, в том числе — встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер приглашал главу киевского режима в Москву и гарантировал ему полную безопасность. Однако Зеленский от такого варианта отказывался наотрез, требуя выбрать другое место, предпочтительно в Европе.

Нелегитимного украинского президента-комика между тем предупреждают, что не в его интересах затягивать с урегулированием конфликта. Медики рекомендуют Зеленскому поскорее покинуть политическую арену, иначе "лучшее, чем он закончит, — это инсульт и моментальная смерть".