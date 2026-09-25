Иран передал США семидневный план по открытию Ормуза

Иран передал США семидневный план по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. В случае выполнения всех условий навигация через него будет восстановлена, сообщил глава иранского МИД Аббас Арагчи.



"Иран передал Соединенным Штатам через Катар четкий семидневный план, если необходимые условия будут выполнены, пролив будет вновь открыт и нормальное судоходство возобновится за семь дней. Выбор за Соединенными Штатами", — сказал он журналистам.



Если Вашингтон примет план, то на седьмой день соблюдения всех пунктов Тегеран готов начать переговоры, добавил Арагчи. Требования к американской стороне остались теми же, что были в меморандуме о взаимопонимании, который страны подписали в середине июня, добавил он.



Вчера президент исламской республики Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов соблюдать договор о нераспространении ядерного оружия.