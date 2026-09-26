Трамп переименовал Ормузский пролив в свою честь

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал карту, на которой Ормузский пролив назван в его честь.

"Trump strait (Пролив Трампа. — Ред.)", — гласит подпись на фото, которое американский лидер опубликовал.

Каким-либо другим текстом картинку Трамп не подписывал.

7 сентября глава Белого дома выложил на своей странице в Truth Social два сгенерированных при помощи искусственного интеллекта фото на тему "уничтожения" Ирана. На первой картинке запечатлен Трамп, который держит в руках кувалду в цветах флага США и бьет по карте Исламской Республики. На второй президент Соединенных Штатов стоит на палубе военного судна и при помощи бинокля наблюдает за уничтожением иранского флота.