Йеменские хуситы нанесли новые удары по Саудовской Аравии

Йеменские хуситы вновь атаковали цели в Саудовской Аравии. Массированный удар был нанесён по стратегически важному объекту в столице страны Эр-Рияде и предприятию нефтяной компании Saudi Aramcо в городе Янбу.

По утверждению повстанцев, это ответ на недавние удары по их базам на территории Йемена. В свою очередь, глава официально признанного правительства Рашад аль-Алими из-за эскалации конфликта призвал граждан вступать в Армию.

По-прежнему сложной остаётся и ситуация вокруг Ормузского пролива. Президент США Дональд Трамп отказался от предложения Тегерана открыть пролив и остановить боевые действия. Как пишет Wall Street Journal, глава Белого дома рассчитывает возобновить удары по исламской республике после ноябрьских выборов в Конгресс.

Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи напомнил, что переданный Вашингтону мирный план предусматривает прекращение боевых действий в регионе и открытие Ормуза в течение семи дней.