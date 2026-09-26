Спасённых с горящего сейнера моряков доставили в Петропавловск-Камчатский

Члены экипажа с загоревшегося рыболовецкого сейнера "Триумф" доставлены в Петропавловск-Камчатский, 25 моряков были эвакуированы проходящим судном. Судьба четырёх остаётся неизвестной, их поиски продолжаются. В них задействовано судно "Сивуч".

Во время пожара на борту сейнера "Триумф" находились 29 человек. Семь пострадавших госпитализированы с различными травмами, двое находятся в тяжёлом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняют. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.