Таджичка родила двоих котят в Саяно-Шушенском заповеднике

Долгожданное пополнение в семействе Ирбисов: в Саяно-Шушенском заповеднике у снежного барса Таджички родились двое котят. Первые снимки специалистам удалось получить во время недавней экспедиции.

Судя по кадрам, малыши здоровы. Они активно передвигаются, играют друг с другом и даже пытаются позировать перед объективом фотоловушки. Их мама получила своё имя по месту прежнего проживания, её доставили в заповедник из Таджикистана семь лет назад. Теперь она - многодетная мама, за это время - у нее родились девять котят.

Это был первый в мире эксперимент по переселению снежного барса. Теперь на просторах заповедника в Красноярском крае обитает двадцать один краснокнижный хищник.