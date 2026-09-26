Собянин рассказал о работе первого эндоскопического центра в Москве

Свыше 225 тысяч пациентов за пять лет прошли исследования в одном из самых высокотехнологичных медучреждений России - эндоскопическом центре на базе столичной больницы имени Боткина. Об этом в соцсети Max рассказал мэр Сергей Собянин.

За годы работы центра, его специалисты помогли вовремя выявить злокачественные новообразования у более чем трёх с половиной тысяч человек. Комплексный подход позволяет получить максимально достоверные результаты и обнаружить опасное заболевание на самых ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В распоряжении врачей - современное оборудование экспертного класса, в том числе, 12-ть видеоэндоскопических систем. Исследования выполняют под мягкой седацией, а весь визит в центр занимает не больше двух часов.