Неизвестные подробности спасения рыбаков у берегов Камчатки

Масштабная спасательная операция у берегов Камчатки. После пожара на рыболовецком сейнере "Триумф" остаётся неизвестной судьба четырех пропавших моряков. В поисках людей задействованы несколько судов. Ранее спасённых членов экипажа доставили в Петропавловск-Камчатский. Эвакуация проходила в два рейса: первыми привезли моряков с тяжёлыми травмами.

Рыболовецкое судно "Триумф", приписанное к порту Владивостока, загорелось у южного побережья Камчатки этой ночью. Экипажу пришлось спасаться на надувных плотах. Сигнал бедствия получило проходившее мимо судно "Персей". На борт подняли 25 человек и доставили в Петропавловск-Камчатский, где их уже встречали бригады скорой помощи. На "Триумфе" было 29 рыбаков. Четырёх пропавших всю ночь пытались обнаружить в океане.

Пострадавших рыбаков с сильными ожогами в краевую больницу доставили бригады санавиации. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

"Триумф", построенный в Японии в 1992 году, принадлежал российской рыболовецкой компании, ведущей промысел на Дальнем Востоке. В профильных чатах моряки жаловались на задержки выплат и плохие бытовые условия. Связано ли это с пожаром на борту сейнера, сейчас выясняют следователи и прокуратура.