Команда "ТВ Центра" вышла на старт Московского марафона

Главное беговое событие осени - стартовал Московский марафон. Он проводится в столице уже в 13 раз и длится два дня. Участвуют около 60 тысяч человек, в том числе из других стран. Сегодня дистанция - десять километров. Маршрут пролегал по центральным улицам и набережным мимо главных достопримечательностей столицы.

Московский марафон - один из самых масштабных спортивных праздников в стране: тысячи участников не только из разных городов, но и стран. Среди них и команда телеканала "ТВ Центр". Погода кажется прохладной, но по словам участников марафона, это - лучшие условия для бега.

"Мы шли здесь все вместе нашей командой. Посмотрите - у всех улыбка до ушей. Почему? Потому что классное настроение, и мы знаем, что мы с такой же улыбкой добежим эти десять километров и будем на финише и даже если не добежим, дойдём, доползём всё равно с улыбкой", - говорит первый заместитель генерального директора по вещанию телеканала Андрей Румянцев.

Главное - хорошо размяться, считает наша коллега Марина Свиридова. Она - опытная бегунья, два года назад преодолела 42,2 километра на Московском марафоне. В нашей команде - люди с разным спортивным опытом, но с одинаковой готовностью рискнуть. Для специального корреспондента Петра Вершинина, который привык работать в горячих точках и снимать остросюжетные репортажи, этот старт - возможность проверить, где заканчивается профессиональная выдержка и начинается характер.

Самая большая опасность на этой дистанции - поддаться эмоциям и сгореть в первые минуты. Это хорошо знает наш корреспондент Наталья Бабкина, которая сегодня впервые вышла на дистанцию десять километров. Этот забег - не просто спортивное событие: сегодня журналисты "ТВ Центра" не пишут историю, они её создают.

Победителями забега на десять километров стали Владимир Никитин и Светлана Аплачкина. Никитин преодолел дистанцию за 27 минут 53 секунды, Аплачкина показала результат 31 минута 44 секунды.