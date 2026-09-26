Собянин рассказал о восстановлении объектов культурного наследия

Больше пятисот объектов культурного наследия восстанавливают в Москве. Как сообщил сегодня мэр столицы Сергей Собянин, в их числе дом Пашкова на Воздвиженке. Там приводят в порядок белокаменный цоколь.

Работы идут и в Донском монастыре. Так, например, специалисты уже вернули исторический облик Дому настоятеля. Отреставрировали фасады и купола Нового собора. А в главном доме бывшей дворянской усадьбы Узкое XVI века реставраторы завершают работы в центральной части и южном флигеле главного дома.

Мэр отметил: сохранение значимых объектов культурного наследия обогащает городскую среду и повышает качество жизни москвичей.