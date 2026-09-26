Вучич поблагодарил Путина за помощь в тушении лесных пожаров

Александр Вучич поблагодарил Владимира Путина за помощь, оказанную Россией, в тушении лесных пожаров в Сербии. Как сообщает пресс-служба Кремля, по инициативе сербской стороны состоялся телефонный разговор лидеров двух стран.

Сербский президент поздравил своего коллегу с успешным проведением выборов в Госдуму, они прошли неделю назад. Также политики говорили о перспективах развития российско-сербских отношений, в том числе в сферах энергетики, нефтегазовой отрасли, транспорта и здравоохранения.

Была затронута и украинская тематика. Ещё Вучич поделился впечатлениями об участии в очередной сессии Генассамблеи ООН. Также президент Сербии проинформировал Путина о своей предстоящей отставке, которая должна произойти 27 сентября, и поблагодарил главу России за многолетнее сотрудничество. Как сообщается, беседа двух лидеров прошла в тёплом, дружеском ключе.