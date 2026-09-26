Спустя 6 лет в Петербурге отменяют коронавирусные ограничения

С 1 октября в Санкт-Петербурге прекращается действие коронавирусных ограничений. Власти города решили отменить постановление от 13 марта 2020 года № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", сообщается на сайте администрации.

Принятый в марте 2020 года документ запрещал или ограничивал проведение общественных мероприятий численностью более 300 человек. Концерты, митинги, фестивали и массовые встречи можно было проводить только с разрешения городских властей.

Также постановление запрещало курение кальянов в общественных местах и рекомендовало гражданам старше 60 лет носить средства защиты.