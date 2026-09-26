Назначение бывшего комика Алексея Ревы заместителем министра обороны Украины свидетельствует о достижении страной кадрового дна. Так прокомментировал изменения в украинском военном ведомстве глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Нужно иметь в виду, что команда Зеленского опротивела не только русскому человеку, она опротивела вообще всем. Уже и Западу они начинают надоедать", - сказал Константинов в интервью ТАСС.

25 сентября стало известно, что заместителем министра обороны Украины назначен победитель юмористического шоу Алексей Рева. Ему поручили вопросы цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации оборонной сферы.

Рева закончил Полтавский политех. После начала российской спецоперации работал в Главном управлении разведки и IT-секторе Минобороны Украины.