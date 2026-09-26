Москвичей пригласили на флешмоб исполнить песню "Валенки"

Масштабный музыкально-патриотический флешмоб под открытым небом прошёл у Музея Победы на Поклонной горе. Профессиональные музыканты и любители собрались ради грандиозной цели. Они пытаются установить национальный рекорд России по наибольшему количеству человек, одновременно исполнивших песню "Валенки".

Это народное произведение было одной из любимых композиций маршала Победы Георгия Жукова. Именно к 130-летию со дня рождения легендарного офицера и приурочено мероприятие. А сразу после выступления сводный оркестр попробует поставить ещё один рекорд - сформировать самое массовое шествие гармонистов.