Самую длинную лестницу в России закрыли из-за нашествия медведей

В Красноярске закрыли Торгашинскую лестницу из-за угрозы нападения медведей. Об этом сообщает ТРК "7 канал. Красноярск".

Торгашинская лестница – самая длинная в России, её протяжённость составляет 1 200 метров при перепаде высот около 240 метров. Она пользуется большой популярностью у жителей и гостей города: в хорошую погоду на ней всегда многолюдно.

Лестница ведёт на живописный хребет. В последние дни рядом с ней замечены медведи, поэтому граждан настоятельно просят отказаться от подъёма: около лестницы размещены соответствующие предупреждения.

Ранее в регионе из-за активности медведей закрыли национальный парк "Красноярские Столбы". Там на днях случилась трагедия – медведь напал на человека, а всего в этом году в Красноярском крае во время нападений зверей погибли семь человек.

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