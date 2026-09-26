Московская пенсионерка отдала мошенникам 13 миллионов рублей для "декларирования"

Более 13 миллионов рублей отдала московская пенсионерка мошенникам, сумевшим убедить её задекларировать имеющиеся сбережения. Об этом сообщает пресс-служба управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу столицы.

68-летней женщине несколько раз звонили неизвестные и представлялись работниками портала госуслуг, полиции и банков. Они долго убеждали женщину в том, что её личные данные скомпрометированы, а значит кто-то может завладеть её деньгами.

Для сохранности накоплений преступники убедили москвичку передать деньги для дальнейшего, как они сказали, декларирования. Пенсионерка послушалась мошенников и привезла 13,4 миллиона рублей разными частями в квартиры, адреса которых её назвали аферисты.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемых ищут.