Трамп ответил Ирану на его предложения по Ормузскому проливу

Дональд Трамп заявил, что отверг иранский план из семи пунктов по деэскалации. "Я отвергаю их предложение", - приводит ТАСС слова главы Белого дома, которые он сказал журналистам.

Несколько дней назад в Тегеране заявили, что не откроют Ормузский пролив, пока США не примут его условия. Вашингтону через посредников передали проект сделки, состоящий из семи пунктов. Среди условий - прекращение войны на всех фронтах, разблокировка западными банками замороженных иранских активов и снятие морской блокады Ормуза.

На днях американские СМИ писали, что Дональд Трамп обсудит с военными новые удары по Ирану. По крайней мере, изданию Axios, Трамп заявил: "У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить иранский режим или нет? Это большое решение".