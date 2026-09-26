Европа делает всё, чтобы сорвать перспективу мирных переговоров по Украине, в которых заинтересованы США. Об этом заявил глава МИД России в своём выступлении на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает ТАСС.

Глава российской дипломатии отметил, что партнёры Киева помогает ему нацеливать дроны на гражданскую инфраструктуру России. При этом Запад почему-то стыдливо закрывает глаза на расцвет украинского нацизма, ставя под удар основы ООН. Лидеры многих стран Евросоюза поражены вирусом расового превосходства, констатировал Лавров. Он заверил мировое сообщество в том, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам спецоперации.

Также министр сказал, что Россия настаивает на немедленном освобождении Николаса Мадуро и его супруги и невозможности подобных инцидентов в будущем. Президента Венесуэлы похитили американские спецназовцы в январе этого года, сейчас он находится в тюрьме в США и ждёт приговора по обвинению в контрабанде наркотиков.

Ещё Москва считает неприемлемым проявлением силового диктата убийство верховного лидера и представителей властей Ирана, сказал в своём выступлении с трибуны ООН Лавров. Он добавил, что условием для урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива является восстановление доверия между арабскими странами и Ираном.