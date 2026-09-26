Нанесён удар по логистическому центру в Одессе

Российские военные нанесли точечные удары по важным целям на Украине. Как сообщили в Минобороны, в Одессе поражён логистический центр "Эпицентр", его использовали для хранения и распределения военной продукции из зарубежных стран. В Чёрном море поражён сухогруз также с военным имуществом.

В Минобороны отметили, что Россия продолжает наносить удары по объектам портовой инфраструктуры, логистическим центрам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.

Ранее сегодня сообщалось, что за последние сутки наши военные освободили три населённых пункта – один в Сумской области и два в Харьковской области. Кроме того, под Харьковом продолжается разгром попавшей в окружение группировки противника.