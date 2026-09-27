Названы новые имена героев спецоперации

Гвардии старший лейтенант Рамиль Даушев во время штурма опорного пункта под плотным огнём противника уничтожил трёх неонацистов, обеспечив продвижение группы и успешный захват вражеских позиций. После боя он оказал первую помощь раненым и организовал их эвакуацию.

Сержант Николай Кузнецов, действуя в составе артиллерийского расчёта, обнаружил приближающийся FPV-дрон и ликвидировал его из стрелкового оружия. В ходе выполнения поставленной задачи было уничтожено до десяти боевиков. Это позволило штурмовым подразделениям закрепиться на новых рубежах.