Нанесены удары по важным военным целям на Украине

Минувшей ночью Россия нанесла удары по логистическим и коммуникационным центрам, а также объектам портовой инфраструктуры Украины. Подробности сообщили в Минобороны.

В порту Килия поражён штаб военно-морской базы "Восток", пункт базирования пограничников, хранилища с военным имуществом и объекты инфраструктуры.

Под Одессой уничтожен логистический центр с FPV-перехватчиками, а в Чёрном море – сухогруз с военным имуществом.

В Киеве удар пришёлся по центру обработки данных "Водафон", эта компания предоставляет услуги украинским военным. В Николаеве поражены два склада, на которых хранились беспилотники.