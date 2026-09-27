Иран ждет окончательный ответ США по Ормузскому проливу

Иран ждет от посредников окончательный ответ США по поводу Ормузского пролива, несмотря на то что глава Белого дома Дональд Трамп отверг план исламской республики. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

Ранее Трамп заявил, что не принимает семидневный план Тегерана об открытии Ормуза. Его исламская республика предложила ранее, 26 сентября.

"Мы видели первую реакцию президента США, однако через посредников нам ничего не передавалось", — сказал Арагчи, комментарий которого публикуют иранские СМИ.

Министр добавил, что президент США делает много противоречивых заявлений.

"Мы ждем окончательной точки зрения (на предложения — ред.) от посредников, на этом основании и будем принимать решения", — добавил Арагчи.