Германию охватила волна митингов против политики Мерца

Массовые акции протеста против социальной политики правительства Фридриха Мерца прошли в 15 крупных городах Германии. В них приняли участие порядка 175 тысяч человек.

Митингующие выступали против сокращения социальных расходов, изменения пенсионной системы и за сохранение права на доступное жилье. Профсоюзы, которые и организовали акцию, связывают реформы внутри страны с резким ростом оборонного бюджета.

Демонстранты потребовали отправить в отставку канцлера Мерца и призвали власти отказаться от мер жёсткой экономии.