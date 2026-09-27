Российских туристов срочно вывозят из Таиланда

В Таиланде затяжные тропические ливни привели к масштабному наводнению. Затоплены уже более двадцати провинций. Самая серьёзная ситуация в столице - Бангкок объявлен зоной бедствия. Местами уровень воды поднялся до полутора метров. Российских туристов, отдыхающих в Патайе, планируют доставлять до аэропорта в Бангкоке раньше запланированного времени.

Передвигаться по Таиланду на самом популярном виде транспорта - скутерах и мопедах - временно невозможно. Воды - по пояс. По данным властей, только в столице за двое суток выпало более тридцати сантиметров осадков. Дренажные системы забились мусором. Каналы вышли из берегов.

В городе Сирача власти эвакуировали жителей более чем двухсот домов. Морское управление курортной Паттайи запретило выход в море судам и призвало туристов не купаться. Это опасно.

В затопленных провинциях отмечаются перебои с поставками продовольствия и питьевой воды. Власти официально не называют число жертв. Пострадавшими от наводнения признаны уже более 84 тысяч человек. По всей стране открыты пункты временно размещения.