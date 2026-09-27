Нашествие медведей в России: звери выходят на улицы крупных городов

Нашествие медведей продолжается. Сразу в нескольких российских регионах действует режим ЧС. Возле села Черемхово в Забайкалье хищник напал на егеря, но ему удалось отбить атаку.

Из-за опасности выхода медведей к населенным пунктам в Красночикойском округе с 18 часов закрываются все торговые точки. В некоторых районах Иркутской области ввели комендантский час, а в Томской области ограничили массовые мероприятия.

Число нападений медведей на людей за последний год выросло вдвое. Опасное соседство отмечено в 11 регионах страны.

В соцсетях опубликовали кадры прогулки косолапого по одному из микрорайонов Кемерова. Снявшие хищника жители не перестают удивляться - откуда взялся зверь, ведь в округе нет лесов.