Слаженную и эффективную работу российские военные демонстрируют не только в зоне спецоперации. Уникальными назвали эксперты действия наших расчётов ПВО во время массированной атаки ВСУ на Москву 20 сентября. Тогда в попытке сорвать голосование на выборах депутатов Госдумы киевский режим запустил в сторону столицы рекордное число дронов, а также впервые применил крылатые ракеты "Фламинго". Но российские зенитчики снова доказали, что равных им нет.

Это боевое дежурство расчёт комплекса "Панцирь С" запомнит на всю жизнь. Ежедневно киевский режим запускает по столичному региону сотни беспилотников. Ранним утром 20 сентября ВСУ впервые применили по Москве крылатые ракеты "Фламинго". Наши зенитчики к встрече были готовы.

"Волнения никакого не было. Дежурим не первый год, не первые месяцы сидим на боевом дежурстве. Больше адреналин придавал сил. А так, вся работа происходила механически. Обнаружил, взял на сопровождение, доложил, уничтожил", - говорит начальник расчёта боевой машины "Панцирь С" с позывным "Барнаул".

Воздушная атака Украины по территории нашей страны 19 и 20 сентября стала беспрецедентной по своим масштабам. Как сообщило Министерство обороны, благодаря грамотным действиям расчётов зенитных ракетных войск, мобильных огневых групп, а также экипажей истребительной и армейской авиации за сутки над российскими регионами был сбит 1 951 беспилотник и восемь крылатых ракет большой дальности.

Только в сторону Москвы летели 1 600 беспилотников. Из них 450 были сбиты на подступах к столице. Мэр Сергей Собянин в соцсети опубликовал схему налёта, и отметил - своей главной цели враг не достиг. Благодаря слаженной работе зенитчиков москвичи могли спокойно голосовать. А расчёты ПВО и лучшая в мире техника - постоянно на боевом дежурстве.

На страже московского неба зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С". Одновременно он может сопровождать до сорока целей и поражать их в зависимости от типа ракеты на дальности до сорока километров.