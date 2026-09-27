Путин поздравил президента Туркменистана с Днём независимости

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову. Республика отмечает сегодня национальный праздник - День независимости.

Российский лидер подчеркнул, что отношения между двумя странами носят характер углублённого стратегического партнёрства. Москва и Ашхабад активно сотрудничают по разным направлениям, успешно взаимодействуя в решении важных международных вопросов.

По словам президента, конструктивный диалог и тесная совместная работа будут продолжены на благо дружественных народов двух государств.