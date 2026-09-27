Собянин рассказал о новом спортивном кластере в Москве

В Москве создали современный спортивный кластер около учебного корпуса Президентской академии на улице Садовники. Об этом сегодня рассказал мэр города Сергей Собянин в социальных сетях.

Он отметил: это часть комплексной работы по созданию комфортных условий для активного досуга молодёжи. Специалисты обустроили новую хоккейную коробку. Летом там можно проводить тренировки по теннису. Рядом появились площадки для игр с мячом, воркаут-зона, беговая дорожка.

Кроме того, преобразился и маршрут к академии - проложен асфальт, установлено хорошее освещение и обустроены лавочки.