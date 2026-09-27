Вучич досрочно уходит с поста президента Сербии

Политических перемен ожидают в Сербии. Сегодня Александр Вучич намерен подать в отставку с поста президента, чтобы стать премьер-министром страны. Выборы в парламент намечены на 25 октября.

Накануне Вучич устроил прощальный праздник для своей администрации. Видеозаписи выложил в соцсети. Его полномочия, как главы государства, истекают весной, однако Вучич пошёл на компромисс с оппозицией, которая требовала его отставки и досрочных выборов в Скупщину. Временно исполнять обязанности президента будет председатель парламента.