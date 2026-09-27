Путешествие в детство: Петергоф закрывает сезон фонтанов

Захватывающее зрелище - в Петергофе осенним фестивалем завершается сезон фонтанов. В этом году он посвящён 200-летию Александрии - летней резиденции Николая Первого. Грандиозное световое представление, инсталляции и красочный фейерверк: насладиться ярким шоу приехали тысячи гостей.

На фасаде Большого каскада оживает детство. Море, звезды, рисунки и два юных героя, которых разделяют столетия. Петергоф провожает лето спектаклем "Счастье". История начинается в Александрии, двести лет назад здесь дети могли забыть о придворных правилах: гуляли, читали и проводили время с родителями. Именно эту, почти домашнюю, сторону жизни императорской семьи и перенесли на экран. Юные Аня и Саша мечтают о великом и обещают друг другу быть счастливыми.

На весь вечер Нижний парк становится частью этой истории. Нарядные фонтаны, игры и те самые запахи: свежескошенной травы, жевательной резинки, молока с медом. ) С наступлением темноты музыка и видеопроекция превращают знакомый Петергоф в декорации большой сказки. А небольшой дождь делает картинку ещё выразительней.

"Мы очень хотели, чтобы каждый зритель в этом празднике увидел себя, чтоб обратился к себе самому, настоящему; почувствовал, что вот это вот счастье, оно в счастье, никуда от него не ушло, оно здесь", - говорит генеральный директор ГМЗ "Петергоф" Роман Ковриков.

И, кажется, именно ради такого ощущения создатели и придумали этот праздник. Ведь иногда достаточно всего на минуту вернуться в детство, чтобы снова стать счастливым.