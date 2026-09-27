В Кремле сделано заявление о встрече Путина с Трампом и Си Цзиньпином

В Кремле назвали саммит АТЭС в Шэньчжэне хорошей возможностью для встречи Владимира Путина с лидерами США и Китая. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Мы исходим из того, что Путин поедет на саммит АТЭС, сказал он в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Что касается другой международной встречи – саммита G20 в США, то решений о том, поедет ли туда российский лидер, пока не принималось. При рассмотрении этого вопроса будут учитываться все обстоятельства, пояснил Песков.

"Шаг, который мы ценим - сам тот факт, что Путин именно так был приглашён на "двадцатку". Мы признательны за это приглашение, но делать из этого пока слишком далеко идущие выводы, наверное, было бы преждевременно", - сказал Песков.

23 сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина принять участие в саммите G20, который пройдёт 14-15 декабря в Майами.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдёт в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Во время недавнего визита в США председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Дональда Трампа принять участие в работе саммита.