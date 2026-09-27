В Коммунарке открылся образовательный комплекс с уличным кинотеатром

1 сентября в Коммунарке открылся крупный образовательный комплекс с уличным кинотеатром. Об этом в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

В комплексе "Эклектика" обучаются 1 400 школьников. В нём есть всё необходимое - учебные кабинеты, спортзал с гимнастической зоной, физкультурный и музыкальный залы, кулинариум, медиатека и многофункциональное многосветное пространство.

Мэр отметил, что в Коммунарке строят ещё один образовательный комплекс. В нём для каждой возрастной группы сделают индивидуальное оформление интерьеров. Рядом со зданием будет свой сад-огород.