Москвичей обрадовали: бабье лето задержится ещё на неделю

Москвичей на следующей неделе ждёт погода "миллион на миллион". Такое определение продолжающемуся бабьему лету дал в интервью РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В Москве и области ожидается солнечная погода и до плюс 18 градусов. "Предстоящая неделя подарит жителям Русской равнины третью молодость осени, именуемую старым бабьим летом", - сказал специалист.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшой дождь на следующей неделе ожидается только в первый её день – 28 сентября. Похолодание придёт в столицу к концу недели: в субботу, 3 октября дневная температура составит 10-15 градусов. Ночи на следующей неделе уже будут прохладными – от трёх до восьми градусов тепла.