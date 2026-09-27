ОДКБ проводит в России масштабные военные учения

На полигоне "Чебаркульский" под Челябинском стартовали совместные командно-штабные и специальные учения ОДКБ "Взаимодействие-2026", "Поиск-2026" и "Эшелон-2026". Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметил на церемонии открытия манёвров начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, актуальность учений обусловлена крайне сложной военно-политической обстановкой в мире.

В учениях задействованы военные Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Они продлятся до 3 октября. Солдаты и офицеры будут отрабатывать локализацию приграничного конфликта, ведение разведки и материально-техническое снабжение военных.