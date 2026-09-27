Объявлены победители двухдневного Московского марафона

Главное событие осени для любителей бега - двухдневный Московский марафон. Он проходит в столице уже в 13 раз. Сегодня атлеты вышли на дистанцию в 42 километра. А накануне все желающие могли поучаствовать в забеге на 10 километров по центральным улицам и набережным мимо главных достопримечательностей Москвы. Уже традиционно на старт вышла и команда нашего телеканала.

Сегодня на старт вышли тысячи любителей бега. У каждого участника своя цель: кто-то захотел установить личный рекорд, кто-то – впервые преодолеть марафонскую дистанцию. Волна из бегущих людей по всей протяжённости маршрута от улицы Косыгина до олимпийского комплекса "Лужники", двигалась по столице более четырёх часов.

42 километра 195 метров — дистанция, которая требует серьёзной подготовки. Поэтому ещё до старта участники разогревались, проверяли экипировку и настраивались на серьёзную борьбу, прежде всего с собой. А некоторые решили добавить марафону красок и вышли на дистанцию в необычных костюмах.

В этом году организаторы обновили маршрут дистанции. Он - словно беговая экскурсия по центру столицы. Спортсмены увидели Кремль, собор Василия Блаженного, храм Христа Спасителя и сталинские высотки. Бежали поодиночке, семьями, с друзьями и целыми коллективами.

Большой спортивный праздник в столице проходит на протяжении двух дней. Накануне, в субботу, атлеты вышли на более короткую дистанцию – 10 километров. Так называемый забег-спутник. В нём по традиции приняла участие и команда нашего телеканала. В ней были люди с разным спортивным опытом, но с одинаковой готовностью рискнуть.

И уже сегодня на дистанцию в 42 километра вышли тысячи тех, кто сделал главное: захотел стать частью этого большого события. Пока любители боролись за свои личные результаты, за победу в марафоне соревновались сильнейшие атлеты из России и зарубежных стран. В качестве почётного гостя в Москву приехал действующий чемпион мира на марафонской дистанции Альфонс Симбу.

Победителями забега на 42 километра стали кенийский легкоатлет Мика Чемвено и представительница Эфиопии Нурит Шимелс. Лучшие из россиян – Дмитрий Неделин с результатом 2 часа 11 минут и 1 секунда и Луиза Лега - 2 часа 28 минут 50 секунд – оба вторые в общем зачёте.

Московский марафон снова побил рекорд по количеству участников. Только сегодня по центру столицы пробежали около 20 тысяч спортсменов. Всего же в главном беговом событии осени приняли участие около 60 тысяч человек из 80 регионов и более сорока стран.