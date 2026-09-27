В истории со стрельбой Джигана в прислугу всплыли новые подробности

Громкая история недели - сообщения о том, что известный рэпер Джиган устроил стрельбу на территории своего загородного дома, около десяти часов удерживал собственных работников, а одного из них даже ранил. Дело было в июле, но известно о произошедшем стало только на этой неделе с лёгкой руки бывшей супруги Джигана Оксаны Самойловой. В полиции заявили, что проводят проверку всей этой информации. История шумная и очень запутанная. Вопросов в ней явно больше, чем ответов.

Оружие, наркотики, женщина - в этой истории есть всё, чему и положено быть у заокеанских гангста-рэперов. Однако, в случае с Джиганом есть нюанс: страна не та, да и сам исполнитель тоже. Публикациями о стрельбе в его доме заинтересовались в Госдуме, МВД запустило проверку, а видные адвокаты недоумевают: как такое вообще возможно?

"Приехала полиция. Полиция увидела окровавленного, раненного человека. Хозяина дома, рэпера Джигана с ружьём. Запертых детей и сказала: “Вы знаете, мы приехали не зря. Если позволите, сядьте в машину, вам пора отдохнуть”. Повезли его в аэропорт, и он улетел в Израиль. Ну, может такое уложиться в голове?", - размышляет известный юрист Александр Добровинский.

Если верить сообщениям некоторых СМИ, то примерно так всё и было. История, мол, произошла в начале июля. Тогда у Джигана, на фоне приёма наркотиков, якобы, случилась паранойя. На пике приступа он заподозрил, что прислуга хочет его убить, а к его детям планирует домогаться.

Как примерный отец, который должен со всем разобраться, он переоделся в Рембо, собрал домработников и, угрожая оружием, устроил им допрос с пристрастием, который продлился десять часов. А затем и вовсе начал стрелять в людей. Перепуганные дети рэпера в этот момент прятались в шкафу и писали маме - Оксане Самойловой, которая находилась в другой стране.

Понятно, что такая информация могла попасть в СМИ только от самой Оксаны Самойловой. Но тогда почему она почти три месяца молчала, и история всплыла только сейчас? Потому что жестокий мир шоу-бизнеса диктует свои правила пиара, отвечают люди из этой сферы.

"Летом не так актуальны новости. Летом все на отдыхе, это мало кого заинтересовало бы. Сейчас все вернулись. Сейчас, как бы, да, вот, всем нужно, знаете, люди требуют зрелищ", - полагает певица Алёна Кравец.

Однако, настоящее зрелище, судя по всему, ещё впереди. Случится оно, когда доследственная проверка изучит фото, прикреплённые к новости. На них, якобы, огнестрельные ранения, полученные одним из охранников, который, видимо, удовлетворённый, тем, что остался жив, не стал заявлять в полицию и уехал на родину. В лучших законах жанра чудесным образом две пули прошли ему по касательной.

Видео с элементами манифеста было опубликовано Джиганом в день, когда разразился скандал. Рэпер сразу после инцидента уехал в израильский реабилитационный центр для зависимых. Издание Super связалось с артистом и попросило его прокомментировать ситуацию. Ожидать от него другого ответа, вряд ли было возможно. Враньё и провокация, сказал артист.

Почему же Джиган сбежал именно на землю обетованную? Хороших реабилитационных центров и в Подмосковье хватает. Известно, что артист увлёкся иудаизмом, публикует видео с благословениями раввинов, и, по некоторым данным, получил гражданство Израиля. Оттуда, как известно, выдачи нет.

В общем, вопросов в этой истории масса. Искать откровенных ответов у её участников, пожалуй, бессмысленно. С уверенностью можно сказать только одно: наиболее пострадавшая здесь сторона - дети, душевное равновесие которых, похоже, мало кого волнует.