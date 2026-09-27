Турция ведёт тайные переговоры о продаже российских комплексов С-400

Турция продолжает переговоры со всеми сторонами по поводу российских комплексов С-400. Об этом в соцсетях сообщил министр иностранных дел страны Хакан Фидан. С кем Анкара ведёт диалог по вопросу перепродажи комплексов ПВО, не сообщается. Не совсем понятно, когда эти переговоры приведут к положительному результату.

Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров напомнил всем участникам переговорного процесса, что Турция не сможет переместить С-400 за пределы страны без согласия Москвы.

О том, что Анкара решила избавиться от поставленных ей семь лет назад комплексов С-400, стало известно в июле этого года. Так Турция хочет освободиться от американских санкций и вернуться в программу США по поставкам истребителей F-35. Вашингтон отказывается передавать самолёты, пока Турция владеет российским вооружением.

Контракт на поставку Турции российских комплексов, имеющих название "Триумф" в экспортном исполнении, на два с половиной миллиарда долларов был подписан в 2017 году. Анкара получила четыре дивизиона С-400 летом 2019 года.