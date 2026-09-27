Иран и США вернутся за стол переговоров

США и Иран решили вернуться к диалогу. Они проведут очередной раунд переговоров, сообщил Дональд Трамп в интервью порталу Axios. Утверждается, что переговоры начнутся уже завтра, 28 сентября.

"Они хотят заключить сделку, но это не та сделка, на которую я готов пойти. Это то, на что мы, возможно, согласились бы год назад. Они переоценили свои возможности", - отметил президент США.

Несколько дней назад в Тегеране заявили, что не разблокируют Ормузский пролив, пока США не примут условия мирной сделки. Вашингтону через посредников передали проект договора, состоящий из семи пунктов. Среди них - прекращение войны на всех фронтах, размораживание западными банками иранских активов и снятие морской блокады Ормуза.

Накануне, 26 сентября Дональд Трамп заявил, что отверг иранский план по деэскалации. Мало того, сегодня глава Белого дома заявил, что рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану.