Александр Вучич ушёл в отставку с поста президента Сербии. Он собственноручно подписал документ об этом, сообщает ТАСС.

Накануне Вучич позвонил российскому лидеру. Он поблагодарил Владимира Путина за многолетнее сотрудничество. Ещё Вучич устроил прощальный праздник для своей администрации.

Полномочия Вучича, как главы государства, истекают весной 2027 года, однако он пошёл на компромисс с оппозицией, которая требовала его отставки и досрочных выборов в Скупщину.

Выборы пройдут 25 октября. Временно исполнять обязанности президента будет председатель парламента.