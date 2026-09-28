Зеленского призвали подать в отставку после ударов ВС РФ по Киеву

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин призвал уйти в отставку главу киевского режима Владимира Зеленского после ударов ВС РФ по Киеву. Об этом он сказал в эфире своего YouTube-канала.

В ходе массированных ударов по Украине вчера, 27 сентября, наши войска поразили в Киеве центры обработки данных компаний "Киевстар" и "ОМЕГА ТЕЛЕКОМ", предоставляющих связь и интернет для ВСУ.

Соскин назвал недавнюю атаку на украинскую столицу самой тяжелой за всё время.

"Зеленский как-то сник после ударов по этим дата-центрам и прочее. <...> Ему надо просто подать в отставку, и всё", — сказал он.