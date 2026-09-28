Разложат по полочкам: ЕС готовит "дорожные карты" по вступлению в блок для четырех стран

Евросоюз разрабатывает конкретные "дорожные карты" по вступлению в блок Украины, Молдавии, Черногории и Албании, сообщает газета Politico.



В публикации говорится, что четырем странам представят пошаговый план на пути к членству в ЕС, подробно укажут, что от них ждут, а также установят конкретные сроки для завершения переговорных кластеров.



В рамках "дорожных карт" также будет наложен ряд обязательств на уже действующих членов ЕС, которые должны одобрить продвижение процедуры. Уточняется, что "поддержка нынешних членов должна быть единодушной", чтобы государства-кандидаты могли пройти через процесс вступления.



"Однако вступление в ЕС требует времени. Страны-кандидаты должны пройти строгий отбор по заслугам и провести масштабные и долгосрочные реформы", — пишет издание.



Отмечается, что "дорожные карты" — это первый случай, когда кандидатам будут даны гарантии того, что если они продолжат проводить необходимые реформы, их примут в блок, а также предложены ориентировочные сроки завершения переговоров.