Армия России нанесла серию новых ударов по военным целям в Киеве и пригородах. Это ответ на террористические атаки на наши гражданские объекты. Полным ходом идет наступление в зоне спецоперации.

Сокрушительное поражение врагу наносит армейская авиация. На кадрах сверхзвуковой Су-34. В этот раз экипаж истребителя-бомбардировщика ликвидировал пункт временной дислокации противника, обеспечив штурмовикам группировки "Центр" передвижение в глубину обороны ВСУ.

А это по позициям неонацистов на Добропольском участке фронта бьет артиллерия. Огонь самоходных гаубиц - надежное прикрытие для наступающей пехоты. Мощные удары по заблокированным в Доброполье формированиям ВСУ наносят расчеты войск беспилотных систем. Операторы держат под контролем все маршруты передвижения боевиков, наносят поражение технике и живой силе неприятеля.

Российские позиции от вражеских ударов с воздуха надежно защищают дроны-перехватчики "Сокол-И". Высокая манёвренность и точность наведения позволяет расчетам поражать цели на различных высотах и скоростях.