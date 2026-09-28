Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в ходе СВО. Ефрейтор Алексей Захаров в составе экипажа танка поддержал огнём наступление передовых отрядов, это позволило захватить опорник ВСУ. Возвращаясь в тыл, танкисты попали под атаку вражеских FPV-дронов. Алексей эвакуировал раненых командира и наводчика, оказал им первую помощь и доставил к медикам, чем спас жизни боевых товарищей.

Ефрейтор Дмитрий Шульгин в ходе воздушной разведки засёк приближение к нашим позициям двух штурмовых групп противника и скорректировал удар артиллерии. Подразделения неприятеля были уничтожены.