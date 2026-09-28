В России отмечают День работников атомной промышленности

Сегодня в России - День работников атомной промышленности. Это сравнительно молодая отрасль экономики за несколько десятилетий стала одной из передовых в мире.

Россия занимает ведущие позиции в этой области. Мощный потенциал был заложен многими поколениями ученых, конструкторов, инженеров и специалистов. В результате их работы открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения.

В 2007 году был создан государственный концерн "Росатом", который объединил все предприятия отрасли. Это позволило модернизировать производство, развивать новые технологии и укрепить позиции России на глобальном рынке атомной энергетики.