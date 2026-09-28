Президент США Дональд Трамп подтвердил, что призывал предводителя киевского режима Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) в России.

По словам американского лидера, атаки на объекты энергетической инфраструктуры и их последствия действительно представляют проблему, поэтому я "разговаривал с президентом Зеленским, сказал, что ему следовало бы поменьше бить по НПЗ".

Утративший легитимность президент Украины, как заявил Трамп, ответил, что "вероятно, мы так и поступим". При этом американский политик не конкретизировал, когда состоялся пресловутый разговор, сообщает "Интерфакс".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что и Россия, и Украина выражали интерес в ограниченном режиме прекращения огня. Политик уточнил, что подобный "ограниченный режим прекращения огня" может затрагивать сферу энергетики, однако предупредил, что добиться приостановки атак на нефтеперерабатывающие заводы будет нелегко.

Тем временем и в Европе публично признали, что удары укронацистов по НПЗ в России опасны для западных спонсоров киевского режима. Как отмечал президент Франции Эммануэль Макрон, атаки ВСУ на российские заводы усугубляют проблему с ценами на топливо. Однако, заверил Макрон, он не станет призывать Украину отказаться от подобных ударов.