Более 650 тысяч человек в Приморье остались без холодной воды

В ночь на понедельник, 28 сентября, было зафиксировано аварийное отключение подстанции 110 кВ "Штыково" в Шкотовском округе Приморского края. Об этом рассказали в региональном главке Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Как уточняет ведомство на своем официальном сайте, без электроснабжения в поселке городского типа Штыково остаются 14 многоквартирных и 144 частных дома с населением более тысячи человек. Кроме того, без холодной воды остались 3660 многоквартирных и около 16,5 тысячи частных домов с населением более 650 тысяч человек, а также 224 социальных объекта.

Приморский главк МЧС контролирует аварийно-восстановительные работы на подстанции, заверило ведомство.

Приморский водоканал поясняет в своем "Макс"-канале, что не может подавать холодную воду в дома и организации, поскольку насосные станции остались без электричества. Ориентировочный срок восстановления водоснабжения — 18 часов по местному времени (соответствует 11 часам московского времени). Людей призвали сделать, по возможности, запас питьевой воды, а также рассказали про организованный подвоз воды в Артеме и Владивостоке.

Дальневосточная распределительная сетевая компания ( "ДРСК") поделилась в "Максе" подробностями о ходе ремонтных работ на отключившейся подстанции. Специалисты осмотрели оборудование и определили объем повреждений, над их устранением работают 18 человек. В поселке Штыково подключёна дизель-генераторная установка, от которой запитана школа.