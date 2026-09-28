Командование ВСУ перебросило в район Чернобыльской АЭС иностранных командиров с боевым опытом.

Среди иностранных командиров есть люди, которые уже сталкивались с ВС России на Донбассе и под Харьковом, заявил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Группировка ВСУ в этом районе уже составляет 10 тысяч военнослужащих. По данным подполья, Киев планирует крупную провокацию в регионе, чтобы втянуть в конфликт Польшу.

Ранее Лебедев рассказал о переброске добровольцев ВСУ в район ЧАЭС. Большая часть военнослужащих – это молодые люди до 30 лет, пришедшие в армию по идейным соображениям или за деньгами.