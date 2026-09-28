На Камчатке спасатели взяли на буксир горевший сейнер "Триумф"

Рыболовное судно "Триумф", на котором произошел пожар и пропали четыре человека, взяли на буксир у берегов Камчатки.

Экипаж спасательного корабля "Суворовец" начал транспортировку пострадавшего рыболовного судна. Прибытие в порт Петропавловск-Камчатский ожидается в 7:00 по местному времени 29 сентября, передает РИА Новости.

25 сентября на сейнере "Триумф" у южного побережья Камчатки произошел пожар. 29 членов экипажа эвакуировались на спасательных плотах. Четверых госпитализировали, двое из них в тяжелом состоянии.

Без вести пропали четыре человека: трое студентов-практикантов и 44-летний моряк.

По словам родных, студенты Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа и имени Невельского вынуждены сами искать себе судно для практики. С учетом отсутствия опыта, их берут на борт моряками низших категорий.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.