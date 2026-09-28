Страны Запада, поддерживая ядерный терроризм Украины, не понимают, что могут сами стать его жертвой.

Провокации терроризма – это небезопасная история, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"Терроризм - это обоюдоострое оружие, в какой-то момент он прилетит к ним <…> . И если они считают, что они как-то от этого ограждены, то это, знаете, такая глобальная наивность" – передает его слова ТАСС.

По словам Мирошника, Запад видит удары Киева по ядерным объектам, но почему-то считают, что ситуация его не затронет.